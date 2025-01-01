ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 Стандартная библиотека Ценовые графики PriceOnDropped 

PriceOnDropped

Получает ценовую координату, соответствующую точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт.

double  PriceOnDropped() const

Возвращаемое значение

Ценовая координата, соответствующая точке, в которой брошен мышкой данный эксперт или скрипт.