ColorBarUp 

ColorBarUp (метод Get)

Получает цвет бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи.

color  ColorBarUp() const

Возвращаемое значение

Цвет бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи графика, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного графика, возвращается CLR_NONE.

ColorBarUp (метод Set)

Устанавливает цвет бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи.

bool  ColorBarUp(
   color  new_color      // цвет
   )

Параметры

new_color

[in]  Новый цвет бара вверх, тени и окантовки тела бычьей свечи.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить цвет.