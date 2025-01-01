Статистические методы
Методы для получения описательной статистики матриц и векторов.
|
Функция
|
Действие
|
Возвращает индекс максимального значения
|
Возвращает индекс минимального значения
|
Возвращает максимальное значение в матрице/векторе
|
Возвращает минимальное значение в матрице/векторе
|
Возвращает диапазон значений матрицы/вектора или указанной оси матрицы
|
Выполняет суммирование элементов матрицы/вектора, которое так же может выполняться по указанной оси (осям)
|
Вычисляет произведение элементов матрицы/вектора, которое так же может выполняться по указанной оси
|
Возвращает кумулятивную (накапливаемую) сумму элементов матрицы/вектора, в том числе и по заданной оси
|
Возвращает кумулятивное (накапливаемое) произведение элементов массива/вектора, в том числе и по заданной оси
|
Вычисляет указанный процентиль (перцентиль) значений элементов матрицы/вектора или элементов вдоль указанной оси
|
Вычисляет указанный квантиль значений элементов матрицы/вектора или элементов вдоль указанной оси
|
Вычисляет медиану элементов массива/вектора
|
Вычисляет среднее арифметическое значений элементов
|
Вычисляет взвешенное среднее арифметическое значений матрицы/вектора
|
Вычисляет среднеквадратичное (стандартное) отклонение значений элементов матрицы/вектора или указанной оси
|
Вычисляет дисперсию значений элементов матрицы/вектора
|
Вычисляет вектор/матрицу с рассчитанными значениями линейной регрессии