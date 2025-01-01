ArgMax Возвращает индекс максимального значения

ArgMin Возвращает индекс минимального значения

Max Возвращает максимальное значение в матрице/векторе

Min Возвращает минимальное значение в матрице/векторе

Ptp Возвращает диапазон значений матрицы/вектора или указанной оси матрицы

Sum Выполняет суммирование элементов матрицы/вектора, которое так же может выполняться по указанной оси (осям)

Prod Вычисляет произведение элементов матрицы/вектора, которое так же может выполняться по указанной оси

CumSum Возвращает кумулятивную (накапливаемую) сумму элементов матрицы/вектора, в том числе и по заданной оси

CumProd Возвращает кумулятивное (накапливаемое) произведение элементов массива/вектора, в том числе и по заданной оси

Percentile Вычисляет указанный процентиль (перцентиль) значений элементов матрицы/вектора или элементов вдоль указанной оси

Quantile Вычисляет указанный квантиль значений элементов матрицы/вектора или элементов вдоль указанной оси

Median Вычисляет медиану элементов массива/вектора

Mean Вычисляет среднее арифметическое значений элементов

Average Вычисляет взвешенное среднее арифметическое значений матрицы/вектора

Std Вычисляет среднеквадратичное (стандартное) отклонение значений элементов матрицы/вектора или указанной оси

Var Вычисляет дисперсию значений элементов матрицы/вектора