Статистические методы

Методы для получения описательной статистики матриц и векторов.

Функция

Действие

ArgMax

Возвращает индекс максимального значения

ArgMin

Возвращает индекс минимального значения

Max

Возвращает максимальное значение в матрице/векторе

Min

Возвращает минимальное значение в матрице/векторе

Ptp

Возвращает диапазон значений матрицы/вектора или указанной оси матрицы

Sum

Выполняет суммирование элементов матрицы/вектора, которое так же может выполняться по указанной оси (осям)

Prod

Вычисляет произведение элементов матрицы/вектора, которое так же может выполняться по указанной оси

CumSum

Возвращает кумулятивную (накапливаемую) сумму элементов матрицы/вектора, в том числе и по заданной оси

CumProd

Возвращает кумулятивное (накапливаемое) произведение элементов массива/вектора, в том числе и по заданной оси

Percentile

Вычисляет указанный процентиль (перцентиль) значений элементов матрицы/вектора или элементов вдоль указанной оси

Quantile

Вычисляет указанный квантиль значений элементов матрицы/вектора или элементов вдоль указанной оси

Median

Вычисляет медиану элементов массива/вектора

Mean

Вычисляет среднее арифметическое значений элементов

Average

Вычисляет взвешенное среднее арифметическое значений матрицы/вектора

Std

Вычисляет среднеквадратичное (стандартное) отклонение значений элементов матрицы/вектора или указанной оси

Var

Вычисляет дисперсию значений элементов матрицы/вектора

LinearRegression

Вычисляет вектор/матрицу с рассчитанными значениями линейной регрессии
SVD