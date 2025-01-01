ДокументацияРазделы
SwapRows

Меняет местами строки в матрице.

bool matrix::SwapRows(
  const ulong  row1,     // индекс первой строки
  const ulong  row2      // индекс второй строки
   );

Параметры

row1

[in]  Индекс первой строки.

row2

[in]  Индекс второй строки.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Пример:

   matrix matrix_a={{1,2,3,4},
                    {5,6,7,8},
                    {9,10,11,12},
                    {13,14,15,16}};
   matrix matrix_i=matrix::Identity(4,4);
   matrix matrix_a1=matrix_a;
   matrix_a1.SwapRows(0,3);
   Print("matrix_a1\n",matrix_a1);
 
   matrix matrix_p=matrix_i;
   matrix_p.SwapRows(0,3);
   matrix matrix_c1=matrix_p.MatMul(matrix_a);
   Print("matrix_c1\n",matrix_c1);
 
  /*
  matrix_a1
  [[13,14,15,16]
   [5,6,7,8]
   [9,10,11,12]
   [1,2,3,4]]
  matrix_c1
  [[13,14,15,16]
   [5,6,7,8]
   [9,10,11,12]
   [1,2,3,4]]
  */
