ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Методы матриц и векторовХарактеристики 

Методы характеристик

Методы для получения следующих характеристик матрицы:

  • количество строк
  • количество столбцов
  • норма
  • число обусловленности
  • детерминант
  • ранг матрицы
  • след
  • спектр

Функция

Действие

Rows

Возвращает количество строк в матрице

Cols

Возвращает количество столбцов в матрице

Size

Возвращает размер вектора

Norm

Возвращает норму матрицы или вектора

Cond

Вычисляет число обусловленности матрицы

Det

Вычисляет определитель квадратной невырожденной матрицы

SLogDet

Вычисляет знак и логарифм определителя матрицы

Rank

Возвращает ранг матрицы, используя метод Гаусса

Trace

Возвращает сумму элементов по диагоналям матрицы

Spectrum

Возвращает спектр матрицы как набор ее собственных значений из произведения AT*A