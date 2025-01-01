Справочник MQL5Методы матриц и векторовХарактеристики
Методы характеристик
Методы для получения следующих характеристик матрицы:
- количество строк
- количество столбцов
- норма
- число обусловленности
- детерминант
- ранг матрицы
- след
- спектр
Функция
Действие
Возвращает количество строк в матрице
Возвращает количество столбцов в матрице
Возвращает размер вектора
Возвращает норму матрицы или вектора
Вычисляет число обусловленности матрицы
Вычисляет определитель квадратной невырожденной матрицы
Вычисляет знак и логарифм определителя матрицы
Возвращает ранг матрицы, используя метод Гаусса
Возвращает сумму элементов по диагоналям матрицы
Возвращает спектр матрицы как набор ее собственных значений из произведения AT*A