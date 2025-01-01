Inv

Вычисляет мультипликативную обратную матрицу по отношению к квадратной невырожденной матрице методом Жордана-Гаусса.

matrix matrix::Inv()

Возвращаемое значение

Мультипликативная обратная матрица.

Примечание

Произведением исходной матрицы и обратной матрицы является единичная матрица.

Если хотя бы одна строка (столбец) матрицы нулевая, то обратная матрица не может быть получена.

Если две (или несколько) строки (столбца) матрицы линейно зависимы, то обратная матрица не может быть получена.

Пример: