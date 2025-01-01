Correlate
Вычисляет значения взаимнокорреляционной функции (кросс-корреляцию) двух векторов.
|
vector vector::Correlate(
Параметры
v
[in] Второй вектор.
mode
[in] Параметр mode определяет режим вычисления линейной свертки. Значение из перечисления ENUM_VECTOR_CONVOLVE.
Возвращаемое значение
Кросс-корреляция двух векторов.
Примечание
Параметр mode определяет режим вычисления линейной свертки.
Простой алгоритм вычисления кросс-корреляции двух векторов на MQL5:
|
vector VectorCrossCorrelationFull(const vector& a,const vector& b)
Пример на MQL5:
|
vector a={1,2,3,4,5};
Пример на Python:
|
import numpy as np