Col

Возвращает вектор-столбец. Записывает вектор в указанный столбец.

vector matrix::Col(
  const ulong   ncol      // номер столбца
   );
 
void matrix::Col(
  const vector  v,        // вектор столбец
  const ulong   ncol      // номер столбца
   );

Параметры

ncol

[in]  Номер столбца.

Возвращаемое значение

Вектор.

Примечание

Устанавливать столбец можно для нераспределённых матриц (не имеющих размеров). В этом случае будет создана нулевая матрица размером размер вектора x номер столбца+1, после этого в соответствующем столбце проставляются значения элементов вектора. Если столбец устанавливается в уже существующую матрицу, то размеры матрицы не меняются и значения элементов матрицы за пределами вектора-столбца не меняются.

Пример:

   vector v1={1,2,3};
   matrix m1;
   m1.Col(v1,1);
   Print("m1\n",m1);
   matrix m2=matrix::Full(4,5,8);
   m2.Col(v1,2);
   Print("m2\n",m2);
   
   Print("col 1 - ",m2.Col(1));
   Print("col 2 - ",m2.Col(2));
 
  /*
  m1
  [[0,1]
  [0,2]
  [0,3]]
  m2
  [[8,8,1,8,8]
  [8,8,2,8,8]
  [8,8,3,8,8]
  [8,8,8,8,8]]
  col 1 - [8,8,8,8]
  col 2 - [1,2,3,8]
  */
