Col

Возвращает вектор-столбец. Записывает вектор в указанный столбец.

vector matrix::Col(

const ulong ncol

);



void matrix::Col(

const vector v,

const ulong ncol

);

Параметры

ncol

[in] Номер столбца.

Возвращаемое значение

Вектор.

Примечание

Устанавливать столбец можно для нераспределённых матриц (не имеющих размеров). В этом случае будет создана нулевая матрица размером размер вектора x номер столбца+1, после этого в соответствующем столбце проставляются значения элементов вектора. Если столбец устанавливается в уже существующую матрицу, то размеры матрицы не меняются и значения элементов матрицы за пределами вектора-столбца не меняются.

Пример: