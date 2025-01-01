Var

Вычисляет дисперсию значений элементов матрицы/вектора.

double vector::Var();



double vector::Std(

const int ddof

);



double matrix::Var();



vector matrix::Var(

const int axis

);



vector matrix::Std(

const int axis,

const int ddof

);

Параметры

axis

[in] Ось. 0 — горизонтальная ось, 1 — вертикальная ось.

ddof

[in] “Delta Degrees of Freedom”: параметр, определяющий, на сколько уменьшается число степеней свободы. Делитель в формуле будет равен N - ddof, где N — число наблюдений. По умолчанию ddof = 0.

Возвращаемое значение

Дисперсия: скалярная или векторная.

Примечание

Дисперсия представляет собой среднеквадратичное отклонение от среднего, т.е. var = mean(x), где x = abs(a - a.mean())**2.

Среднее значение обычно рассчитывается как x.sum() / N, где N = len(x).

Выражение с ddof=0 иногда называют "дисперсией генеральной совокупности". Если ddof > 0 (чаще всего используется значение 1), полученная величина называется "выборочной дисперсией".

Пример: