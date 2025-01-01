- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Манипуляции над матрицами и векторами
Методы для проведения базовых операций над матрицами — заполнение, копирование, получение части матрицы, транспонирование, разделение и сортировка.
Есть также несколько методов для работы со строками и столбцами матрицы.
|
Функция
|
Действие
|
Возвращает количество NaN значений в матрице/векторе
|
Заменяет NaN в матрице/векторе на новое значение и возвращает количество замененных элементов
|
Разворачивает или переставляет оси матрицы, возвращает измененную матрицу
|
Транспонирование комплексной матрицы с сопряжением. Разворачивает или переставляет оси матрицы с изменением знака мнимой части комплексного числа, возвращает измененную матрицу
|
Возвращает копию матрицы, заменив все элементы выше k-й диагонали на нули. Нижнетреугольная матрица
|
Возвращает копию матрицы, заменив все элементы ниже k-й диагонали на нули. Верхнетреугольная матрица
|
Извлекает диагональ или создает диагональную матрицу
|
Возвращает вектор-строку. Записывает вектор в указанную строку
|
Возвращает вектор-столбец. Записывает вектор в указанный столбец
|
Возвращает копию данной матрицы/вектора
|
Изменяет знак мнимой части комплексного числа и возвращает измененную матрицу или вектор
|
Объединяет 2 подматрицы в одну матрицу. Объединяет 2 вектора в один
|
Сравнивает элементы двух матриц/векторов с указанной точностью
|
Сравнивает элементы двух матриц/векторов на совпадение с точностью до значащих цифр
|
Выполняет абсолютное сравнение двух матриц путем разворачивания последовательных строк в одномерные векторы
|
Позволяет адресоваться к элементу матрицы через один индекс, а не через два
|
Ограничивает элементы матрицы/вектора указанным интервалом допустимых значений
|
Изменяет форму матрицы без изменения его данных
|
Возвращает новую матрицу указанной формы и размера
|
Меняет местами строки в матрице
|
Меняет местами столбцы в матрице
|
Разделение матрицы на несколько подматриц
|
Горизонтальное разделение матрицы на несколько подматриц. То же самое, что Split с axis=0
|
Вертикальное разделение матрицы на несколько подматриц. То же самое, что Split с axis=1
|
Производит косвенную сортировка матрицы или вектора.
|
Производит сортировку матрицы или вектора по месту.