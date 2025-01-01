ДокументацияРазделы
Манипуляции над матрицами и векторами

Методы для проведения базовых операций над матрицами — заполнение, копирование, получение части матрицы, транспонирование, разделение и сортировка.

Есть также несколько методов для работы со строками и столбцами матрицы.

Функция

Действие

HasNan

Возвращает количество NaN значений в матрице/векторе

ReplaceNan

Заменяет NaN в матрице/векторе на новое значение и возвращает количество замененных элементов

Transpose

Разворачивает или переставляет оси матрицы, возвращает измененную матрицу

TransposeConjugate

Транспонирование комплексной матрицы с сопряжением. Разворачивает или переставляет оси матрицы с изменением знака мнимой части комплексного числа, возвращает измененную матрицу

TriL

Возвращает копию матрицы, заменив все элементы выше k-й диагонали на нули. Нижнетреугольная матрица

TriU

Возвращает копию матрицы, заменив все элементы ниже k-й диагонали на нули. Верхнетреугольная матрица

Diag

Извлекает диагональ или создает диагональную матрицу

Row

Возвращает вектор-строку. Записывает вектор в указанную строку

Col

Возвращает вектор-столбец. Записывает вектор в указанный столбец

Скопировать

Возвращает копию данной матрицы/вектора

Conjugate

Изменяет знак мнимой части комплексного числа и возвращает измененную матрицу или вектор

Concat

Объединяет 2 подматрицы в одну матрицу. Объединяет 2 вектора в один

Compare

Сравнивает элементы двух матриц/векторов с указанной точностью

CompareByDigits

Сравнивает элементы двух матриц/векторов на совпадение с точностью до значащих цифр

CompareEqual

Выполняет абсолютное сравнение двух матриц путем разворачивания последовательных строк в одномерные векторы

Flat

Позволяет адресоваться к элементу матрицы через один индекс, а не через два

Clip

Ограничивает элементы матрицы/вектора указанным интервалом допустимых значений

Reshape

Изменяет форму матрицы без изменения его данных

Resize

Возвращает новую матрицу указанной формы и размера

SwapRows

Меняет местами строки в матрице

SwapCols

Меняет местами столбцы в матрице

Сплит

Разделение матрицы на несколько подматриц

Hsplit

Горизонтальное разделение матрицы на несколько подматриц. То же самое, что Split с axis=0

Vsplit

Вертикальное разделение матрицы на несколько подматриц. То же самое, что Split с axis=1

ArgSort

Производит косвенную сортировка матрицы или вектора.

Sort

Производит сортировку матрицы или вектора по месту.