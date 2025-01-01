Quantile
Вычисляет указанный квантиль значений элементов матрицы/вектора или элементов вдоль указанной оси.
double vector::Quantile(
Параметры
quantile
[in] Вычисляемый квантиль, должен быть в диапазоне от 0 до 100 включительно.
axis
[in] Ось. 0 — горизонтальная ось, 1 — вертикальная ось
Возвращаемое значение
Квантиль: скаляр или вектор.
Примечание
Диапазон значений параметра quantile принимает значения в интервале [0, 1] Для расчета квантилей используется линейный алгоритм. Для правильного расчета квантилей последовательность должна быть отсортирована.
Пример:
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};