Quantile

Вычисляет указанный квантиль значений элементов матрицы/вектора или элементов вдоль указанной оси.

double vector::Quantile(

const double quantile

);



double matrix::Quantile(

const double quantile

);



vector matrix::Quantile(

const double quantile,

const int axis

);

Параметры

quantile

[in] Вычисляемый квантиль, должен быть в диапазоне от 0 до 100 включительно.

axis

[in] Ось. 0 — горизонтальная ось, 1 — вертикальная ось

Возвращаемое значение

Квантиль: скаляр или вектор.

Примечание

Диапазон значений параметра quantile принимает значения в интервале [0, 1] Для расчета квантилей используется линейный алгоритм. Для правильного расчета квантилей последовательность должна быть отсортирована.

Пример: