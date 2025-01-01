Split

Разделение матрицы на несколько подматриц.

bool matrix::Split(

const ulong parts,

const int axis,

matrix& splitted[]

);



void matrix::Split(

const ulong& parts[],

const int axis,

matrix& splitted[]

);

Параметры

parts

[in] Количество подматриц, на которое нужно разделить матрицу.

axis

[in] Ось. 0 - горизонтальная ось, 1 - вертикальная ось.

splitted

[out] Массив полученных подматриц.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Если указано количество подматриц, то получаются подматрицы одинакового размера. То есть, соответствующий размер матрицы (0 - количество строк, 1 - количество столбцов) должен делиться на число parts без остатка. Подматрицы разных размеров можно получить, используя массив размеров подматриц. Элементы массива размеров используются пока вся матрица не окажется поделённой. Если массив размеров закончился, а матрица ещё не до конца поделена, то неподелённый остаток будет последней подматрица.

Пример: