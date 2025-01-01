ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Методы матриц и векторовПроизведения 

Произведения матриц и векторов

Матричные и векторные вычисления включают в себя:

  • матричное умножение
  • векторное умножение
  • получение ковариационной матрицы
  • вычисление кросс-корреляции двух векторов
  • вычисление свертки двух векторов
  • вычисление коэффициента корреляции  

Функция

Действие

MatMul

Метод MatMul для выполнения произведения матриц и векторов  имеет несколько перегрузок

GeMM

Oбщее матричное произведение двух матриц (General Matrix Multiply)

Power

Возводит квадратную матрицу в указанную целочисленную степень

Dot

Скалярное произведение двух векторов

Kron

Возвращает произведение Кронекера двух матриц, матрицы и вектора, вектора и матрицы или двух векторов

Inner

Внутреннее произведение двух матриц

Outer

Вычисляет внешнее произведение двух матриц или двух векторов

CorrCoef

Вычисляет коэффициент корреляции Пирсона (линейный коэффициент корреляции)

Cov

Вычисляет ковариационную матрицу

Correlate

Вычисляет значения взаимнокорреляционной функции (кросс-корреляцию) двух векторов

Convolve

Возвращает дискретную линейную свертку двух векторов последовательностей