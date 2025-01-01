Произведения матриц и векторов
Матричные и векторные вычисления включают в себя:
- матричное умножение
- векторное умножение
- получение ковариационной матрицы
- вычисление кросс-корреляции двух векторов
- вычисление свертки двух векторов
- вычисление коэффициента корреляции
Функция
Действие
Метод MatMul для выполнения произведения матриц и векторов имеет несколько перегрузок
Oбщее матричное произведение двух матриц (General Matrix Multiply)
Возводит квадратную матрицу в указанную целочисленную степень
Скалярное произведение двух векторов
Возвращает произведение Кронекера двух матриц, матрицы и вектора, вектора и матрицы или двух векторов
Внутреннее произведение двух матриц
Вычисляет внешнее произведение двух матриц или двух векторов
Вычисляет коэффициент корреляции Пирсона (линейный коэффициент корреляции)
Вычисляет ковариационную матрицу
Вычисляет значения взаимнокорреляционной функции (кросс-корреляцию) двух векторов
Возвращает дискретную линейную свертку двух векторов последовательностей