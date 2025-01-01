Convolve
Возвращает дискретную линейную свертку двух векторов последовательностей.
|
vector vector::Convolve(
Параметры
v
[out] Второй вектор.
mode
[in] Параметр mode определяет режим вычисления линейной свертки ENUM_VECTOR_CONVOLVE.
Возвращаемое значение
Дискретная линейная свертка двух векторов.
Простой алгоритм вычисления конволюции двух векторов на MQL5:
|
vector VectorConvolutionFull(const vector& a,const vector& b)
Пример на MQL5:
|
vector a= {1, 2, 3, 4, 5};
Пример на Python:
|
import numpy as np