Вычисляет ковариационную матрицу.
matrix matrix::Cov(
Параметры
rowwar
[in] Если значение rowwar равно true (по умолчанию), то каждая строка представляет собой переменную, а наблюдения располагаются по столбцам. В противном случае (если false), строки содержат наблюдения, а столбцы — переменные (то есть матрица транспонируется).
[in] Второй вектор.
ddof
[in] “Delta Degrees of Freedom”: параметр, определяющий, на сколько уменьшается число степеней свободы. Делитель в формуле будет равен N - ddof, где N — число наблюдений. По умолчанию ddof = 1.
Примечание
Простой алгоритм вычисления ковариационной матрицы двух векторов на MQL5:
bool VectorCovariation(const vector& vector_a,const vector& vector_b,matrix& matrix_c)
Пример на MQL5:
matrix matrix_a={{3,-2.1},{1.1,-1},{0.12,4.3}};
Пример на Python:
import numpy as np