matrix weights1, weights2, weights3; // матрицы весовых коэффициентов

matrix output1, output2, result; // матрицы выходов нейронных слоев

input int layer1 = 200; // размер 1-го скрытого слоя

input int layer2 = 200; // размер 2-го скрытого слоя

input int Epochs = 20000; // количество эпох обучения

input double lr = 3e-6; // коэффициент скорости обучения

input ENUM_ACTIVATION_FUNCTION ac_func = AF_SWISH; // функция активации

//+------------------------------------------------------------------+

//| Функция запуска скрипта |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

int train = 1000; // размер обучающей выборки

int test = 10; // размер тестовой выборки

matrix m_data, m_target;

//--- генерируем обучающую выборку

if(!CreateData(m_data, m_target, train))

return;

//--- обучаем модель

if(!Train(m_data, m_target, Epochs))

return;

//--- генерируем тестовую выборку

if(!CreateData(m_data, m_target, test))

return;

//--- тестирование модели

Test(m_data, m_target);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Метод генерации выборки |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreateData(matrix &data, matrix &target, const int count)

{

//--- инициализируем матрицы исходных данных и результатов

if(!data.Init(count, 3) || !target.Init(count, 1))

return false;

//--- заполняем матрицу исходных данных случайными значениями

data.Random(-10, 10);

//--- рассчитываем целевые значения для обучающей выборки

vector X1 = MathPow(data.Col(0) + data.Col(1) + data.Col(1), 2);

vector X2 = MathPow(data.Col(0), 2) + MathPow(data.Col(1), 2) + MathPow(data.Col(2), 2);

if(!target.Col(X1 / X2, 0))

return false;

//--- возвращаем результат

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Метод обучения модели |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Train(matrix &data, matrix &target, const int epochs = 10000)

{

//--- создаем модель

if(!CreateNet())

return false;

//--- обучаем модель

for(int ep = 0; ep < epochs; ep++)

{

//--- прямой проход

if(!FeedForward(data))

return false;

PrintFormat("Epoch %d, loss %.5f", ep, result.Loss(target, LOSS_MSE));

//--- обратный проход и обновление матриц весов

if(!Backprop(data, target))

return false;

}

//--- возвращаем результат

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Метод создания модели |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CreateNet()

{

//--- инициализируем матрицы весов

if(!weights1.Init(4, layer1) || !weights2.Init(layer1 + 1, layer2) || !weights3.Init(layer2 + 1, 1))

return false;

//--- заполняем матрицы весов случайными значениями

weights1.Random(-0.1, 0.1);

weights2.Random(-0.1, 0.1);

weights3.Random(-0.1, 0.1);

//--- возвращаем результат

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Метод прямого прохода |

//+------------------------------------------------------------------+

bool FeedForward(matrix &data)

{

//--- проверяем размер исходных данных

if(data.Cols() != weights1.Rows() - 1)

return false;

//--- вычисляем первый нейронный слой

matrix temp = data;

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights1.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights1.Rows() - 1))

return false;

output1 = temp.MatMul(weights1);

//--- вычисяем функцию активации

if(!output1.Activation(temp, ac_func))

return false;

//--- вычисляем второй нейронный слой

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights2.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights2.Rows() - 1))

return false;

output2 = temp.MatMul(weights2);

//--- вычисляем функцию активации

if(!output2.Activation(temp, ac_func))

return false;

//--- вычисляем третий нейронный слой

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights3.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights3.Rows() - 1))

return false;

result = temp.MatMul(weights3);

//--- возвращаем результат

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Метод обратного прохода |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Backprop(matrix &data, matrix &target)

{

//--- проверяем размерность матрицы целевых значений

if(target.Rows() != result.Rows() ||

target.Cols() != result.Cols())

return false;

//--- определяем отклонение расчетных значений от целевых

matrix loss = (target - result) * 2;

//--- проводим градиент до предыдущего слоя

matrix gradient = loss.MatMul(weights3.Transpose());

//--- обновляем матрицу весов последнего слоя

matrix temp;

if(!output2.Activation(temp, ac_func))

return false;

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights3.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights3.Rows() - 1))

return false;

weights3 = weights3 + temp.Transpose().MatMul(loss) * lr;

//--- корректируем градиент ошибки на производную функции активации

if(!output2.Derivative(temp, ac_func))

return false;

if(!gradient.Resize(gradient.Rows(), gradient.Cols() - 1))

return false;

loss = gradient * temp;

//--- опускаем градиент на слой ниже

gradient = loss.MatMul(weights2.Transpose());

//--- обновляем матрицу весов 2-го скрытого слоя

if(!output1.Activation(temp, ac_func))

return false;

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights2.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights2.Rows() - 1))

return false;

weights2 = weights2 + temp.Transpose().MatMul(loss) * lr;

//--- корректируем градиент ошибки на производную функции активации

if(!output1.Derivative(temp, ac_func))

return false;

if(!gradient.Resize(gradient.Rows(), gradient.Cols() - 1))

return false;

loss = gradient * temp;

//--- обновляем матрицу весов 1-го скрытого слоя

temp = data;

if(!temp.Resize(temp.Rows(), weights1.Rows()) ||

!temp.Col(vector::Ones(temp.Rows()), weights1.Rows() - 1))

return false;

weights1 = weights1 + temp.Transpose().MatMul(loss) * lr;

//--- возвращаем результат

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Метод тестирования модели |

//+------------------------------------------------------------------+

bool Test(matrix &data, matrix &target)

{

//--- прямой проход на тестовых данных

if(!FeedForward(data))

return false;

//--- выводим в лог результаты расчета модели и истинные значения

PrintFormat("Test loss %.5f", result.Loss(target, LOSS_MSE));

ulong total = data.Rows();

for(ulong i = 0; i < total; i++)

PrintFormat("(%.2f + %.2f + %.2f)^2 / (%.2f^2 + %.2f^2 + %.2f^2) = Net %.2f, Target %.2f", data[i, 0], data[i, 1], data[i, 2],

data[i, 0], data[i, 1], data[i, 2], result[i, 0], target[i, 0]);

//--- возвращаем результат

return true;

}

//+------------------------------------------------------------------+