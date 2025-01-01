Compare

Сравнивает элементы двух матриц/векторов с указанной точностью.

ulong vector::Compare(

const vector& vec,

const double epsilon

);



ulong matrix::Compare(

const matrix& mat,

const double epsilon

);

Параметры

vec

[in] Вектор для сравнения.

mat

[in] Матрица для сравнения.

epsilon

[in] Точность.

Возвращаемое значение

Возвращает количество несовпавших элементов у сравниваемых матриц или векторов, то есть 0, если матрицы равны, больше 0, в противном случае.

Примечание

Операции сравнения == или != производят точное поэлементное сравнение. Как известно, точное сравнение вещественных чисел имеет ограниченное применение, поэтому был добавлен метод сравнения с эпсилоном. Бывают случаи, когда в пределах одной матрицы существуют элементы в диапазоне, например, от 1e-20 до 1e+20. Для этого предусмотрено поэлементное сравнение с учётом значащих цифр.

Для комплексных матриц/векторов сравнение заключается в оценке расстояния между комплексными числами. Расстояние рассчитывается по следующей формуле sqrt(pow(r1-r2, 2) + pow(i1-i2, 2) и является действительным числом, которое уже можно сравнивать с эпсилоном.

Пример: