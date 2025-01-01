Матричные методы решения систем линейных уравнений
Методы для решения систем линейных уравнений и вычисления обратной матрицы.
|
Функция
|
Действие
|
Решает линейное матричное уравнение или систему линейных алгебраических уравнений
|
Решает систему линейных алгебраических уравнений приблизительно (для неквадратных или вырожденных матриц)
|
Вычисляет мультипликативную обратную матрицу по отношению к квадратной невырожденной матрице методом Жордана-Гаусса
|
Вычисляет псевдообратную матрицу методом Мура-Пенроуза