Документация
Справочник MQL5
Методы матриц и векторов
Решения 

Матричные методы решения систем линейных уравнений

Методы для решения систем линейных уравнений и вычисления обратной матрицы.

Функция

Действие

Solve

Решает линейное матричное уравнение или систему линейных алгебраических уравнений

LstSq

Решает систему линейных алгебраических уравнений приблизительно (для неквадратных или вырожденных матриц)

Inv

Вычисляет мультипликативную обратную матрицу по отношению к квадратной невырожденной матрице методом Жордана-Гаусса

PInv

Вычисляет псевдообратную матрицу методом Мура-Пенроуза