QR
Вычисляет qr-факторизацию матрицы.
bool QR(
Параметры
Q
[out] Матрица с ортонормированными столбцами. При включении режима complete результатом будет ортогональная/унитарная матрица в зависимости от того, является ли a вещественной/комплексной. В этом случае определитель может быть +/- 1. Если количество измерений во входном массиве больше 2, возвращается стек матриц с указанными выше свойствами.
R
[out] Верхнетреугольная матрица.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Пример:
//--- A*x = b