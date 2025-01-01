QR

Вычисляет qr-факторизацию матрицы.

bool QR(

matrix& Q,

matrix& R

);

Параметры

Q

[out] Матрица с ортонормированными столбцами. При включении режима complete результатом будет ортогональная/унитарная матрица в зависимости от того, является ли a вещественной/комплексной. В этом случае определитель может быть +/- 1. Если количество измерений во входном массиве больше 2, возвращается стек матриц с указанными выше свойствами.

R

[out] Верхнетреугольная матрица.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Пример: