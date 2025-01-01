Справочник MQL5Методы матриц и векторовХарактеристикиSpectrum RowsColsSizeNormCondDetSLogDetRankTraceSpectrum Spectrum Возвращает спектр матрицы как набор ее собственных значений из произведения AT*A. vector matrix::Spectrum() Возвращаемое значение Спектр матрицы как вектор собственных значений матрицы. Пример: double MatrixCondSpectral(matrix& a) { double norm=0.0; vector v=a.Spectrum(); if(v.Size()>0) { double max_norm=v[0]; double min_norm=v[0]; for(ulong i=1; i<v.Size(); i++) { double real=MathAbs(v[i]); if(max_norm<real) max_norm=real; if(min_norm>real) min_norm=real; } max_norm=MathSqrt(max_norm); min_norm=MathSqrt(min_norm); if(min_norm>0.0) norm=max_norm/min_norm; } return(norm); } Trace Анализ структурных свойств