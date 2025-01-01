- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Diag
Извлекает диагональ или создает диагональную матрицу.
vector matrix::Diag(
Параметры
v
[in] Вектор, элементы которого должны быть вписаны в соответствующую диагональ (ndiag=0 — главная диагональ).
ndiag=0
[in] Диагональ. По умолчанию - 0. Для диагоналей выше основной указывается ndiag>0, для диагоналей ниже — ndiag<0.
Примечание
Устанавливать диагональ можно для нераспределённых матриц (не имеющих размеров). В этом случае будет создана нулевая матрица соответствующего диагональному вектору размера, после этого в соответствующей диагонали проставляются значения элементов вектора. Если диагональ устанавливается в уже существующую матрицу, то размеры матрицы не меняются и значения элементов матрицы за пределами вектора-диагонали не меняются.
Пример:
vector v1={1,2,3};