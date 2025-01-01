Diag

Извлекает диагональ или создает диагональную матрицу.

vector matrix::Diag(

const int ndiag=0

);



void matrix::Diag(

const vector v,

const int ndiag=0

);

Параметры

v

[in] Вектор, элементы которого должны быть вписаны в соответствующую диагональ (ndiag=0 — главная диагональ).

ndiag=0

[in] Диагональ. По умолчанию - 0. Для диагоналей выше основной указывается ndiag>0, для диагоналей ниже — ndiag<0.

Примечание

Устанавливать диагональ можно для нераспределённых матриц (не имеющих размеров). В этом случае будет создана нулевая матрица соответствующего диагональному вектору размера, после этого в соответствующей диагонали проставляются значения элементов вектора. Если диагональ устанавливается в уже существующую матрицу, то размеры матрицы не меняются и значения элементов матрицы за пределами вектора-диагонали не меняются.

Пример: