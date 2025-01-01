Матрицы и векторы

vector — это специальный тип данных в MQL5 для работы с векторами, который представляет из себя одномерный массив типа double. Вектор является одним из основополагающих понятий линейной алгебры и активно применяется во многих областях науки — в физике, геометрии и других. Векторы используются при решении систем линейных уравнений, в 3D-графике и т.д. Над векторами определены операции сложения и умножения, а также введено понятие "Норма" для получения длины или расстояния между векторами. В программировании векторы обычно представлены массивами однородных элементов, над которыми может быть не задано обычных векторных операций, то есть массивы нельзя складывать друг с другом, умножать друг на друга, а также нет понятия нормы.

Векторы могут быть представлены как вектор-столбец или как вектор-строка при работе с матрицами. Помимо этого в линейной алгебре для векторов используются такие понятия, как ковариантность и контравариантность. Для целей написания кода на MQL5 эти различия не имеют значения, так как только сам программист решает, что из себя представляет каждый объект типа vector. Например, это может быть вектор поворота, перемещения, сжатия и так далее, если речь идет о 3D-графике.

Вообще говоря, с точки зрения линейной алгебры число также является вектором, только в одномерном пространстве. В то же время вектор можно рассматривать как частный случай матрицы.

matrix — это еще один специальный тип данных в MQL5 для представления матриц, который фактически является двумерным массивом типа double. Векторы и матрицы введены в язык MQL5 для более простой работы с определенными типами наборов данных. Они дают возможность программистам использовать все преимущества линейной алгебры в наиболее простой и приближенной к математике форме. Матрицы широко применяются в математике для компактной записи систем линейных алгебраических или дифференциальных уравнений. В этом случае количество строк матрицы соответствует числу уравнений, а количество столбцов — количеству неизвестных. В результате решение систем линейных уравнений сводится к операциям над матрицами.

Существуют следующие типы данных:

matrix — матрица, содержащая элементы типа double

matrixf — матрица, содержащая элементы типа float

matrixc — матрица, содержащая элементы типа complex.

vector — вектор, содержащий элементы типа double

vectorf — вектор, содержащий элементы типа float

vectorc — вектор, содержащий элементы типа complex

Для применения в шаблонных функциях можно использовать запись matrix<double>, matrix<float>, matrix<complex>, vector<double>, vector<float>, vector<complex> вместо соответствующих типов.

Для матрицы определены следующие алгебраические операции:

сложение матриц, имеющих одинаковый размер;

умножение матриц подходящего размера, при этом число столбцов матрицы слева должно соответствовать числу строк матрицы справа;

умножение матрицы на вектор-столбец и умножение вектор-строки на матрицу по правилу матричного умножения. То есть вектор является в этом смысле частным случаем матрицы;

умножение матрицы на число, то есть на скаляр.

В математике рассматривается множество различных типов и видов матриц. Например, единичная, симметричная, кососимметричная, верхнетреугольная (нижнетреугольная) и другие матрицы. Особое значение в теории матриц занимают всевозможные нормальные формы, то есть канонический вид, к которому можно привести матрицу заменой координат. На практике используются такие нормальные формы, которые обладают дополнительными свойствами, например, устойчивостью.

Использование векторов и матриц, а точнее, специальных методов, которыми обладают эти типы данных, позволяет писать более простой, короткий и понятный код, который приближен к математической записи. Это избавляет программиста от необходимости создавать вложенные циклы и помнить о правильной индексации массивов, которые участвуют в вычислении. Таким образом повышается надежность и скорость разработки сложных программ.

Список методов, реализованных в matrix и vector

Типы matrix и vector имеют встроенные методы, которые соответствуют аналогам библиотеки NumPy. Это позволит перенести алгоритмы и коды с языка Python на MQL5 с минимальными затратами. Таким образом, множество задач по обработке данных, решению математических уравнений, нейросетям и машинному обучению можно решать с использованием готовых наработок и библиотек языка Python.