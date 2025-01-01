Eye
Статическая функция создаёт матрицу указанного размера с единицами в указанной диагонали и нулями за пределами диагонали. Возвращает матрицу с единицами по диагонали и нулями в остальных местах.
static matrix matrix::Eye(
Параметры
rows
[in] Количество строк на выходе.
cols
[in] Количество столбцов на выходе.
ndiag=0
[in] Индекс диагонали: 0 (по умолчанию) означает главную диагональ, положительное значение означает диагональ выше, а отрицательное — ниже.
Возвращаемое значение
Матрица, в которой все элементы равны нулю, кроме k-й диагонали, значения которой равны единице.
Пример на MQL5:
matrix eye=matrix::Eye(3, 3);
Пример на Python:
np.eye(3, dtype=int)