Eye

Статическая функция создаёт матрицу указанного размера с единицами в указанной диагонали и нулями за пределами диагонали. Возвращает матрицу с единицами по диагонали и нулями в остальных местах.

static matrix matrix::Eye(

const ulong rows,

const ulong cols,

const int ndiag=0

);

Параметры

rows

[in] Количество строк на выходе.

cols

[in] Количество столбцов на выходе.

ndiag=0

[in] Индекс диагонали: 0 (по умолчанию) означает главную диагональ, положительное значение означает диагональ выше, а отрицательное — ниже.

Возвращаемое значение

Матрица, в которой все элементы равны нулю, кроме k-й диагонали, значения которой равны единице.

Пример на MQL5:

matrix eye=matrix::Eye(3, 3);

Print("eye =

", eye);



eye=matrix::Eye(4, 4,1);

Print("eye =

", eye);

/*

eye =

[[1,0,0]

[0,1,0]

[0,0,1]]

eye =

[[0,1,0,0]

[0,0,1,0]

[0,0,0,1]

[0,0,0,0]]

*/

Пример на Python: