- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Resize
Возвращает новую матрицу указанной формы и размера.
bool matrix::Resize(
Параметры
rows
[in] Новое количество строк.
cols
[in] Новое количество столбцов.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Примечание
Матрица (или вектор) обрабатывается по месту. Никаких копий не создаётся. Можно задавать любые размеры, то есть rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old. В отличие от Reshape матрица обрабатывается построчно. Если количество столбцов увеличивается, то значения "лишних" столбцов не определены. При увеличении количества строк значения элементов новых строк не определены. При уменьшении количества столбцов, каждая строка матрицы усекается.
Пример:
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};