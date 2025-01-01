Resize

Возвращает новую матрицу указанной формы и размера.

bool matrix::Resize(

const ulong rows,

const ulong cols,

const ulong reserve=0

);



bool vector::Resize(

const ulong size,

const ulong reserve=0

);

Параметры

rows

[in] Новое количество строк.

cols

[in] Новое количество столбцов.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Матрица (или вектор) обрабатывается по месту. Никаких копий не создаётся. Можно задавать любые размеры, то есть rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old. В отличие от Reshape матрица обрабатывается построчно. Если количество столбцов увеличивается, то значения "лишних" столбцов не определены. При увеличении количества строк значения элементов новых строк не определены. При уменьшении количества столбцов, каждая строка матрицы усекается.

Пример: