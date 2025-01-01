GeMM

Метод GeMM реализует общее матричное произведение двух матриц (General Matrix Multiply). В общем виде выражение записывается как C ← α A B + β C , где матрицы A и B могут быть необязательно транспонированы. При обычном умножении матриц AB (MatMul ) предполагается, что коэффициент alpha равен единице, а beta - нулю.

Главное отличие GeMM от MatMul с точки зрения эффективности, состоит в том, что MatMul всегда создаёт новый объект матрицы/вектора, в то время как GeMM работает с уже существующим объектом матрицы, который не пересоздаётся. Поэтому, если при использовании с GeMM заранее распределить память для соответствующей матрицы и работать потом с одними и теми же размерами матриц, то не будет никакого перераспределения памяти. Это может быть очень важным преимуществом в пользу GeMM при массовых вычислениях, например, при оптимизации в тестере стратегий или тренировке нейронной сети.

У GeMM также 4 перегрузки, как и у метода MatMul. Но при этом семантика 4-й перегрузки была изменена для того, чтобы можно было перемножать вертикальные и горизонтальные векторы.

В существующем объекте матрицы/вектора необязательно заранее распределять память под данные. При первом вызове GeMM память будет распределена и заполнена нулями.

Умножение матрицы на матрицу: matrix C[M][N] = α * ( matrix A[M][K] * matrix B[K][N]) + β * matrix C[M][N]

bool matrix::GeMM(

const matrix &A,

const matrix &B,

double alpha,

double beta,

uint flags

);

Умножение вектора на матрицу: vector C[N] = α * ( vector A[K] * matrix B[K][N]) + β * vector C[N]

bool vector::GeMM(

const vector &A,

const matrix &B,

double alpha,

double beta,

uint flags

);

Умножение матрицы на вектор: vector C[M] = α * ( matrix A[M][K] * vector B[K] * ) + β * vector C[M]

bool vector::GeMM(

const matrix &A,

const vector &B,

double alpha,

double beta,

uint flags

);

Умножение вектора на вектор: matrix C[M][N] = α * ( vector A[M] * vector B[N] * ) + β * matrix C[M][N]. Данная перегрузка возвращает матрицу, в отличии от метода MatMul, который возвращает скаляр.

bool matrix::GeMM(

const vector &A,

const vector &B,

double alpha,

double beta,

uint flags

);

Параметры

A

[in] Матрица или вектор.

B

[in] Матрица или вектор.

alpha

[in] Множитель альфа для произведения AB.

beta

[in] Множитель бета для результирующей матрицы C.

flags

[in] Значение перечисления ENUM_GEMM, которое определяет транспонированность матриц A, B и С.

Возвращаемое значение

true в случае успешного выполнения операции, иначе false.

ENUM_GEMM

Перечисление флагов для метода GeMM.

Идентификатор Описание TRANSP_A Использовать транспонированную матрицу A TRANSP_B Использовать транспонированную матрицу B TRANSP_C Использовать транспонированную матрицу C

Примечание

В качестве параметров A и B могут использоваться матрицы и векторы типа float, double и complex. Таким образом, шаблонные варианты метода GeMM выглядят так:

bool matrix<T>::GeMM(const matrix<T> &A,const matrix<T> &B,T alpha,T beta,ulong flags);

bool matrix<T>::GeMM(const vector<T> &A,const vector<T> &B,T alpha,T beta,ulong flags);



bool vector<T>::GeMM(const vector<T> &A,const matrix<T> &B,T alpha,T beta,ulong flags);

bool vector<T>::GeMM(const matrix<T> &A,const vector<T> &B,T alpha,T beta,ulong flags);

В общем случае функция общего матричного умножения описывается как:

C[m,n] = α *Sum(A[m,k]*B[k,n]) + β*C[m,n]

где матрица A имеет размер M х K, матрица B — K х N, и матрица C — M х N.

Таким образом, перемножаемые матрицы должны быть совместимы, количество столбцов первой матрицы должно быть равно количеству строк второй матрицы. Перемножение матриц некоммутативно, умножение первой матрицы на вторую в общем случае не равно умножению второй матрицы на первую.

Пример:

void OnStart()

{

vector vector_a= {1, 2, 3, 4, 5};

vector vector_b= {4, 3, 2, 1};

matrix matrix_c;

//--- вычислим GeMM для двух векторов

matrix_c.GeMM(vector_a, vector_b, 1, 0);

Print("matrix_c:

", matrix_c, "

");

/*

matrix_c:

[[4,3,2,1]

[8,6,4,2]

[12,9,6,3]

[16,12,8,4]

[20,15,10,5]]

*/

//--- создадим матрицы в виде векторов

matrix matrix_a(5, 1);

matrix matrix_b(1, 4);

matrix_a.Col(vector_a, 0);

matrix_b.Row(vector_b, 0);

Print("matrix_a:

", matrix_a);

Print("matrix_b:

", matrix_b);

/*

matrix_a:

[[1]

[2]

[3]

[4]

[5]]

matrix_b:

[[4,3,2,1]]

*/

//-- вычислим GeMM для двух матриц и получим такой же результат

matrix_c.GeMM(matrix_a, matrix_b, 1, 0);

Print("matrix_c:

", matrix_c);

/*

matrix_c:

[[4,3,2,1]

[8,6,4,2]

[12,9,6,3]

[16,12,8,4]

[20,15,10,5]]

*/

}

