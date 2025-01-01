GeMM
Метод GeMM реализует общее матричное произведение двух матриц (General Matrix Multiply). В общем виде выражение записывается как C ← α A B + β C , где матрицы A и B могут быть необязательно транспонированы. При обычном умножении матриц AB (MatMul ) предполагается, что коэффициент alpha равен единице, а beta - нулю.
Главное отличие GeMM от MatMul с точки зрения эффективности, состоит в том, что MatMul всегда создаёт новый объект матрицы/вектора, в то время как GeMM работает с уже существующим объектом матрицы, который не пересоздаётся. Поэтому, если при использовании с GeMM заранее распределить память для соответствующей матрицы и работать потом с одними и теми же размерами матриц, то не будет никакого перераспределения памяти. Это может быть очень важным преимуществом в пользу GeMM при массовых вычислениях, например, при оптимизации в тестере стратегий или тренировке нейронной сети.
У GeMM также 4 перегрузки, как и у метода MatMul. Но при этом семантика 4-й перегрузки была изменена для того, чтобы можно было перемножать вертикальные и горизонтальные векторы.
В существующем объекте матрицы/вектора необязательно заранее распределять память под данные. При первом вызове GeMM память будет распределена и заполнена нулями.
Умножение матрицы на матрицу: matrix C[M][N] = α * ( matrix A[M][K] * matrix B[K][N]) + β * matrix C[M][N]
|
bool matrix::GeMM(
Умножение вектора на матрицу: vector C[N] = α * ( vector A[K] * matrix B[K][N]) + β * vector C[N]
|
bool vector::GeMM(
Умножение матрицы на вектор: vector C[M] = α * ( matrix A[M][K] * vector B[K] * ) + β * vector C[M]
|
bool vector::GeMM(
Умножение вектора на вектор: matrix C[M][N] = α * ( vector A[M] * vector B[N] * ) + β * matrix C[M][N]. Данная перегрузка возвращает матрицу, в отличии от метода MatMul, который возвращает скаляр.
|
bool matrix::GeMM(
Параметры
A
[in] Матрица или вектор.
B
[in] Матрица или вектор.
alpha
[in] Множитель альфа для произведения AB.
beta
[in] Множитель бета для результирующей матрицы C.
flags
[in] Значение перечисления ENUM_GEMM, которое определяет транспонированность матриц A, B и С.
Возвращаемое значение
true в случае успешного выполнения операции, иначе false.
Перечисление флагов для метода GeMM.
|
Идентификатор
|
Описание
|
TRANSP_A
|
Использовать транспонированную матрицу A
|
TRANSP_B
|
Использовать транспонированную матрицу B
|
TRANSP_C
|
Использовать транспонированную матрицу C
Примечание
В качестве параметров A и B могут использоваться матрицы и векторы типа float, double и complex. Таким образом, шаблонные варианты метода GeMM выглядят так:
|
bool matrix<T>::GeMM(const matrix<T> &A,const matrix<T> &B,T alpha,T beta,ulong flags);
В общем случае функция общего матричного умножения описывается как:
|
C[m,n] = α *Sum(A[m,k]*B[k,n]) + β*C[m,n]
где матрица A имеет размер M х K, матрица B — K х N, и матрица C — M х N.
Таким образом, перемножаемые матрицы должны быть совместимы, количество столбцов первой матрицы должно быть равно количеству строк второй матрицы. Перемножение матриц некоммутативно, умножение первой матрицы на вторую в общем случае не равно умножению второй матрицы на первую.
Пример:
|
void OnStart()
