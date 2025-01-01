Hsplit

Горизонтальное разделение матрицы на несколько подматриц. То же самое, что Split с axis=0

bool matrix::Hsplit(

const ulong parts,

matrix& splitted[]

);



void matrix::Hsplit(

const ulong& parts[],

matrix& splitted[]

);

Параметры

parts

[in] Количество подматриц, на которое нужно разделить матрицу.

splitted

[out] Массив полученных подматриц.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Если указано количество подматриц, то получаются подматрицы одинакового размера. То есть, количество строк должно делиться на число parts без остатка. Подматрицы разных размеров можно получить, используя массив размеров подматриц. Элементы массива размеров используются пока вся матрица не окажется поделённой. Если массив размеров закончился, а матрица ещё не до конца поделена, то неподелённый остаток будет последней подматрица.

Пример: