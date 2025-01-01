Cond
Вычисляет число обусловленности матрицы.
|
double matrix::Cond(
Параметры
norm
[in] Порядок нормы из перечисления ENUM_MATRIX_NORM.
Возвращаемое значение
Число обусловленности матрицы. Может быть бесконечным.
Примечание
Число обусловленности x определяется как произведение нормы x и ее обратной x [1]. При этом норма может быть обычной L2-нормой (корень из суммы квадратов) или одной из ряда других матричных норм.
Числом (или мерой) обусловленности матрицы называют величину K, равную произведению норм матрицы A и ее обратной. Матрицы с большим числом обусловленности называются плохо обусловленными и, наоборот, матрицы с малым значением числа называются хорошо обусловленными. Обратная матрица получается при помощи псевдоинверсии, чтобы не ограничиваться условием квадратности и невырожденности матрицы.
Исключением является спектральное число обусловленности.
Простой алгоритм расчёта спектрального числа обусловленности на MQL5:
|
double MatrixCondSpectral(matrix& a)
Пример на MQL5:
|
matrix a= {{1, 0, -1}, {0, 1, 0}, { 1, 0, 1}};
Пример на Python:
|
import numpy as np