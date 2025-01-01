Cond

Вычисляет число обусловленности матрицы.

double matrix::Cond(

const ENUM_MATRIX_NORM norm

);

Параметры

norm

[in] Порядок нормы из перечисления ENUM_MATRIX_NORM.

Возвращаемое значение

Число обусловленности матрицы. Может быть бесконечным.

Примечание

Число обусловленности x определяется как произведение нормы x и ее обратной x [1]. При этом норма может быть обычной L2-нормой (корень из суммы квадратов) или одной из ряда других матричных норм.

Числом (или мерой) обусловленности матрицы называют величину K, равную произведению норм матрицы A и ее обратной. Матрицы с большим числом обусловленности называются плохо обусловленными и, наоборот, матрицы с малым значением числа называются хорошо обусловленными. Обратная матрица получается при помощи псевдоинверсии, чтобы не ограничиваться условием квадратности и невырожденности матрицы.

Исключением является спектральное число обусловленности.

Простой алгоритм расчёта спектрального числа обусловленности на MQL5:

double MatrixCondSpectral(matrix& a)

{

double norm=0.0;

vector v=a.Spectrum();



if(v.Size()>0)

{

double max_norm=v[0];

double min_norm=v[0];

for(ulong i=1; i<v.Size(); i++)

{

double real=MathAbs(v[i]);

if(max_norm<real)

max_norm=real;

if(min_norm>real)

min_norm=real;

}

max_norm=MathSqrt(max_norm);

min_norm=MathSqrt(min_norm);

if(min_norm>0.0)

norm=max_norm/min_norm;

}



return(norm);

}

Пример на MQL5:

matrix a= {{1, 0, -1}, {0, 1, 0}, { 1, 0, 1}};

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_P2)=", a.Cond(MATRIX_NORM_P2));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=", a.Cond(MATRIX_NORM_FROBENIUS));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_INF)=", a.Cond(MATRIX_NORM_INF));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_INF)=", a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_INF));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_P1)=)", a.Cond(MATRIX_NORM_P1));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=", a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P1));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_P2)=", a.Cond(MATRIX_NORM_P2));

Print("a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=", a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P2));



/*

matrix a

[[1,0,-1]

[0,1,0]

[1,0,1]]

a.Cond(MATRIX_NORM_P2)=1.414213562373095

a.Cond(MATRIX_NORM_FROBENIUS)=3.162277660168379

a.Cond(MATRIX_NORM_INF)=2.0

a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_INF)=0.9999999999999997

a.Cond(MATRIX_NORM_P1)=)2.0

a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P1)=0.9999999999999998

a.Cond(MATRIX_NORM_P2)=1.414213562373095

a.Cond(MATRIX_NORM_MINUS_P2)=0.7071067811865472

*/

Пример на Python: