Loss

Вычисляет значение функции потерь.

double vector::Loss(

const vector& vect_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

...

);





double matrix::Loss(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

);





double matrix::Loss(

const matrix& matrix_true,

ENUM_LOSS_FUNCTION loss,

ENUM_MATRIX_AXIS axis,

...

);

Параметры

vect_true/matrix_true

[in] Вектор или матрица истинных значений.

loss

[in] Функция потерь из перечисления ENUM_LOSS_FUNCTION.

axis

[in] Значение из перечисления ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ — горизонтальная ось, AXIS_VERT — вертикальная ось).

...

[in] Дополнительный параметр delta может быть только у функции потерь Юбера (LOSS_HUBER)

Возвращаемое значение

Значение double.

Как используется параметр delta в функции потерь Юбера (LOSS_HUBER)

double delta = 1.0;

double error = fabs(y - x);

if(error<delta)

loss = 0.5 * error^2;

else

loss = 0.5 * delta^2 + delta * (error - delta);

Примечание

Задача обучения нейронной сети заключается в поиске коэффициентов, минимизирующих ошибку на обучающей выборке, для чего используется функция потерь (loss function).

Значение функции потерь характеризует величину отклонения предсказываемого моделью значения от реального.

В зависимости от типа решаемой задачи используются различные функции потерь. Например: для задачи регрессии mean squared error (MSE), для бинарной классификации — binary cross-entropy (BCE).

Пример вызова функции потерь Юбера: