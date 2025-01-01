Power
Возводит квадратную матрицу в указанную целочисленную степень.
|
matrix matrix::Power(
Параметры
power
[in] Показатель степени может быть любым целым числом: положительным, отрицательным или нулем.
Возвращаемое значение
Матрица.
Примечание
Полученная матрица имеет тот же самый размер, что и исходная матрица. В случае возведения матрицы в степень 0 возвращается единичная матрица. Положительная степень n означает, что исходная матрица умножается n раз на саму себя. Отрицательная степень -n означает, что исходная матрица сначала инвертируется, и потом инвертированная матрица n раз умножается на саму себя.
Простой алгоритм возведения матрицы в степень на MQL5:
|
bool MatrixPower(matrix& c, const matrix& a, const int power)
Пример на MQL5:
|
matrix i= {{0, 1}, {-1, 0}};
Пример на Python:
|
import numpy as np