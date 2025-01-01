Power

Возводит квадратную матрицу в указанную целочисленную степень.

matrix matrix::Power(

const int power

);

Параметры

power

[in] Показатель степени может быть любым целым числом: положительным, отрицательным или нулем.

Возвращаемое значение

Матрица.

Примечание

Полученная матрица имеет тот же самый размер, что и исходная матрица. В случае возведения матрицы в степень 0 возвращается единичная матрица. Положительная степень n означает, что исходная матрица умножается n раз на саму себя. Отрицательная степень -n означает, что исходная матрица сначала инвертируется, и потом инвертированная матрица n раз умножается на саму себя.

Простой алгоритм возведения матрицы в степень на MQL5:

bool MatrixPower(matrix& c, const matrix& a, const int power)

{

//--- матрица должна быть квадратной

if(a.Rows()!=a.Cols())

return(false);

//--- размер результатной матрицы точно такой же

ulong rows=a.Rows();

ulong cols=a.Cols();

matrix result(rows,cols);

//--- при нулевой степени возвращаем единичную матрицу

if(power==0)

result.Identity();

else

{

//--- при отрицательной степени сначала инвертируем матрицу

if(power<0)

{

matrix inverted=a.Inv();

result=inverted;

for(int i=-1; i>power; i--)

result=result.MatMul(inverted);

}

else

{

result=a;

for(int i=1; i<power; i++)

result=result.MatMul(a);

}

}

//---

c=result;

return(true);

}

Пример на MQL5:

matrix i= {{0, 1}, {-1, 0}};

Print("i:

", i);



Print("i.Power(3):

", i.Power(3));



Print("i.Power(0):

", i.Power(0));



Print("i.Power(-3):

", i.Power(-3));



/*

i:

[[0,1]

[-1,0]]



i.Power(3):

[[0,-1]

[1,0]]



i.Power(0):

[[1,0]

[0,1]]



i.Power(-3):

[[0, -1]

[1,0]]

*/

Пример на Python: