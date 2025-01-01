Identity

Статическая функция создаёт единичную матрицу указанного размера (необязательно квадратную). Единичная матрица содержит единицы в главной диагонали и нули за пределами главной диагонали. Главная диагональ состоит из элементов матрицы, индексы строки и столбца которого равны, то есть [0,0],[1,1],[2,2] и т.д. Создает новую единичную матрицу.

Также существует метод Identity, который преобразует уже существующую матрицу в единичную.

static matrix matrix::Identity(

const ulong rows,

const ulong cols,

);



void matrix::Identity();



Параметры

rows

[in] Количество строк (и столбцов) в матрице n x n.

Возвращаемое значение

Возвращает единичную матрицу. Единичная матрица — квадратную матрицу с единицами на главной диагонали.

Пример на MQL5:

matrix identity=matrix::Identity(3,3);

Print("identity =

", identity);

/*

identity =

[[1,0,0]

[0,1,0]

[0,0,1]]

*/

matrix identity2(3,5);

identity2.Identity();

Print("identity2 =

", identity2);

/*

identity2 =

[[1,0,0,0,0]

[0,1,0,0,0]

[0,0,1,0,0]]

*/

Пример на Python: