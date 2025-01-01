Identity
Статическая функция создаёт единичную матрицу указанного размера (необязательно квадратную). Единичная матрица содержит единицы в главной диагонали и нули за пределами главной диагонали. Главная диагональ состоит из элементов матрицы, индексы строки и столбца которого равны, то есть [0,0],[1,1],[2,2] и т.д. Создает новую единичную матрицу.
Также существует метод Identity, который преобразует уже существующую матрицу в единичную.
static matrix matrix::Identity(
Параметры
rows
[in] Количество строк (и столбцов) в матрице n x n.
Возвращаемое значение
Возвращает единичную матрицу. Единичная матрица — квадратную матрицу с единицами на главной диагонали.
Пример на MQL5:
matrix identity=matrix::Identity(3,3);
Пример на Python:
np.identity(3)