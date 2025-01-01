Cholesky
Вычисляет декомпозицию Холецкого.
bool matrix::Cholesky(
Параметры
L
[out] Нижнетреугольная матрица.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Примечание
Возвращает разложение Холецкого, L * L.H, квадратной матрицы a, где L является нижнетреугольной матрицей, а .H является эрмитово-сопряженной матрицей (который является обычным транспонированием при вещественной a). a должна быть эрмитовой (симметричной, если она вещественная) и положительно определенной. Функция не проверяет, является ли a эрмитовой или нет. Кроме того, используются только нижнетреугольные и диагональные элементы а. Фактически возвращается только L.
Пример:
matrix matrix_a= {{5.7998084, -2.1825367}, {-2.1825367, 9.85910595}};