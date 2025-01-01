Cholesky

Вычисляет декомпозицию Холецкого.

bool matrix::Cholesky(

matrix& L

);

Параметры

L

[out] Нижнетреугольная матрица.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Возвращает разложение Холецкого, L * L.H, квадратной матрицы a, где L является нижнетреугольной матрицей, а .H является эрмитово-сопряженной матрицей (который является обычным транспонированием при вещественной a). a должна быть эрмитовой (симметричной, если она вещественная) и положительно определенной. Функция не проверяет, является ли a эрмитовой или нет. Кроме того, используются только нижнетреугольные и диагональные элементы а. Фактически возвращается только L.

Пример: