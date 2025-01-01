Sort

Сортировка матрицы или вектора по месту.

void vector::Sort(

func_name compare_func=NULL,

T context

);



void matrix::Sort(

func_name compare_func=NULL

T context

);



void matrix::Sort(

const int axis,

func_name compare_func=NULL

T context

);

Параметры

axis

[in] Ось, по которой производится сортировка: 0 — горизонтальная, 1 — вертикальная.

func_name

[in] Компаратор. Вы можете указать одно из значений перечисления ENUM_SORT_MODE или собственную функцию сравнения. Если функция не указана, используется сортировка по возрастанию.



Пользовательская функция сравнения может быть двух видов:

int comparator(T x1,T x2)

int comparator(T x1,T x2,TContext context)

Здесь T — тип матрицы или вектора, а TContex — тип переменной context, переданной в качестве дополнительного параметра в метод Sort.

context

[in] Дополнительный необязательный параметр, который можно передать в пользовательскую функцию сортировки.

Возвращаемое значение

Нет. Сортировка производится по месту — применяется к данным матрицы/вектора, для которого вызван метод Sort.

Пример: