CompareByDigits

Сравнивает элементы двух матриц/векторов на совпадение с точностью значащих цифр.

ulong vector::CompareByDigits(

const vector& vec,

const int digits

);



ulong matrix::CompareByDigits(

const matrix& mat,

const int digits

);

Параметры

vec

[in] Вектор для сравнения.

mat

[in] Матрица для сравнения.

digits

[in] Количество значащих цифр для сравнения.

Возвращаемое значение

Возвращает количество несовпавших элементов у сравниваемых матриц или векторов, то есть 0, если матрицы равны, в противном случае значение больше 0.

Примечание

Операции сравнения == или != производят точное поэлементное сравнение. Как известно, точное сравнение вещественных чисел имеет ограниченное применение, поэтому был добавлен метод сравнения с эпсилоном. Бывают случаи, когда в пределах одной матрицы существуют элементы в диапазоне, например, от 1e-20 до 1e+20. Для этого предусмотрено поэлементное сравнение с учётом значащих цифр.

Пример: