- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Сравнивает элементы двух матриц/векторов на совпадение с точностью значащих цифр.
|
ulong vector::CompareByDigits(
Параметры
vec
[in] Вектор для сравнения.
mat
[in] Матрица для сравнения.
digits
[in] Количество значащих цифр для сравнения.
Возвращаемое значение
Возвращает количество несовпавших элементов у сравниваемых матриц или векторов, то есть 0, если матрицы равны, в противном случае значение больше 0.
Примечание
Операции сравнения == или != производят точное поэлементное сравнение. Как известно, точное сравнение вещественных чисел имеет ограниченное применение, поэтому был добавлен метод сравнения с эпсилоном. Бывают случаи, когда в пределах одной матрицы существуют элементы в диапазоне, например, от 1e-20 до 1e+20. Для этого предусмотрено поэлементное сравнение с учётом значащих цифр.
Пример:
|
int size_m=128;