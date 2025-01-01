Random
Статическая функция. Создает и возвращает новую матрицу или вектор, заполненный случайными значениями. Случайные значения генерируются равномерно в заданном диапазоне.
|
static vector vector::Random(
Функция для заполнения существующей матрицы или вектора случайными значениями. Случайные значения генерируются равномерно в заданном диапазоне.
|
void vector::Random(
Параметры
rows
[in] Количество строк.
cols
[in] Количество столбцов.
size
[in] Длина вектора.
min=0.0
[in] Минимальное значение в генерируемой выборке случайных чисел.
max=1.0
[in] Максимальное значение в генерируемой выборке случайных чисел.
Возвращаемое значение
Возвращает новую матрицу из заданных строк и столбцов, случайными значениями.
Пример
|
//+------------------------------------------------------------------+