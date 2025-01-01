Random

Статическая функция. Создает и возвращает новую матрицу или вектор, заполненный случайными значениями. Случайные значения генерируются равномерно в заданном диапазоне.

static vector vector::Random(

const ulong size,

const double min=0.0,

const double max=1.0

);



static matrix matrix::Random(

const ulong rows,

const ulong cols

const float min=0.0,

const float max=1.0

);



Функция для заполнения существующей матрицы или вектора случайными значениями. Случайные значения генерируются равномерно в заданном диапазоне.

void vector::Random(

const double min=0.0,

const double max=1.0

);



void matrix::Random(

const float min=0.0,

const float max=1.0

);

Параметры

rows

[in] Количество строк.

cols

[in] Количество столбцов.

size

[in] Длина вектора.

min=0.0

[in] Минимальное значение в генерируемой выборке случайных чисел.

max=1.0

[in] Максимальное значение в генерируемой выборке случайных чисел.

Возвращаемое значение

Возвращает новую матрицу из заданных строк и столбцов, случайными значениями.

Пример