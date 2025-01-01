RegressionMetric

Вычисляет регрессионную метрику для оценки качества предсказанных данных по отношению к истинным данным

double vector::RegressionMetric(

const vector& vector_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric

);



double matrix::RegressionMetric(

const matrix& matrix_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric

);



vector matrix::RegressionMetric(

const matrix& matrix_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric,

int axis

);

Параметры

vector_true/matrix_true

[in] Вектор или матрица истинных значений.

metric

[in] Тип метрики из перечисления ENUM_REGRESSION_METRIC.

axis

[in] Ось. 0 — горизонтальная ось, 1 — вертикальная ось.

Возвращаемое значение

Рассчитанная метрика — оценка качества предсказанных данных по отношению к истинным данным.

Примечание

REGRESSION_MAE — среднее абсолютных разностей между предсказанными значениями и соответствующими истинными значениями

REGRESSION_MSE — среднее квадратов разностей между предсказанными значениями и соответствующими истинными значениями

REGRESSION_RMSE — квадратный корень из MSE

REGRESSION_R2 - 1 — MSE(регрессия) / MSE(среднее)

REGRESSION_MAPE — средняя абсолютная ошибка (MAE) в процентах

REGRESSION_MSPE — среднеквадратичная ошибка (MSE) в процентах

REGRESSION_RMSLE — RMSE, рассчитанная в логарифмическом масштабе

Пример: