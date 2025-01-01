Математические операции над матрицами и векторами
Математические операции — сложение, вычитание, умножение и деление — можно производить над матрицами и векторами почленно.
Математические функции изначально были предназначены для проведения математических операций над скалярными величинами. Теперь большая часть этих функций может использоваться и с новыми типами данных — матрицами и векторами — MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. В этом случае матрица или вектор обрабатываются почленно. Пример:
|
//---
matrix a= {{1, 4}, {9, 16}};
Print("matrix a=\n",a);
a=MathSqrt(a);
Print("MatrSqrt(a)=\n",a);
/*
matrix a=
[[1,4]
[9,16]]
MatrSqrt(a)=
[[1,2]
[3,4]]
*/
В случае MathMod и MathPow в качестве второго параметра может быть использован как скаляр, так и матрица или вектор соответствующего размера.
Покажем на примере, как вычислить стандартное отклонение с помощью математических функций над вектором.
|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- используем инициализирующую функцию для заполнения вектора
vector r(10, ArrayRandom); // массив случайных чисел от 0 до 1
//--- вычислим среднее значение
double avr=r.Mean(); // среднее значение массива
vector d=r-avr; // вычислим массив отклонений от среднего значения
Print("avr(r)=", avr);
Print("r=", r);
Print("d=", d);
vector s2=MathPow(d, 2); // массив квадратов отклонений
double sum=s2.Sum(); // сумма квадратов отклонений
//--- вычислим стандартное отклонение 2-мя способами
double std=MathSqrt(sum/r.Size());
Print(" std(r)=", std);
Print("r.Std()=", r.Std());
}
/*
avr(r)=0.5300302133243813
r=[0.8346201971495713,0.8031556138798182,0.6696676534318063,0.05386516922513505,0.5491195410016175,0.8224433118686484,...
d=[0.30458998382519,0.2731254005554369,0.1396374401074251,-0.4761650440992462,0.01908932767723626,0.2924130985442671, ...
std(r)=0.2838269732183663
r.Std()=0.2838269732183663
*/
//+------------------------------------------------------------------+
//| Заполняет вектор случайными значениями |
//+------------------------------------------------------------------+
void ArrayRandom(vector& v)
{
for(ulong i=0; i<v.Size(); i++)
v[i]=double(MathRand())/32767.;
}