Справочник MQL5Методы матриц и векторовИнициализацияTri 

Статическая функция. Создает матрицу с единицами по указанной диагонали и ниже нее и нулями в остальных местах.

static matrix matrix::Tri(
  const ulong rows,        // количество строк
  const ulong cols,        // количество столбцов
  const int   ndiag=0      // количество диагоналей
   );

Параметры

rows

[in]  Количество строк в матрице.

cols

[in]  Количество столбцов в матрице.

ndiag=0

[in]  Поддиагональ матрицы, которая и остальные ниже которой будут заполнены. k = 0 — главная диагональ, k < 0 — диагонали ниже главной, k > 0 — выше. По умолчанию - 0.

Возвращаемое значение

Матрица, нижний треугольник которой заполнен единицами, а все остальные места — нулями.

Пример на MQL5:

   matrix matrix_a=matrix::Tri(3,4,1);
   Print("Tri(3,4,1)\n",matrix_a);
   matrix_a=matrix::Tri(4,3,-1);
   Print("Tri(4,3,-1)\n",matrix_a);
 
/*
   Tri(3,4,1)
   [[1,1,0,0]
    [1,1,1,0]
    [1,1,1,1]]
   Tri(4,3,-1)
   [[0,0,0]
    [1,0,0]
    [1,1,0]
    [1,1,1]]
*/

Пример:

np.tri(352dtype=int)
array([[11100],
       [11110],
       [11111]])