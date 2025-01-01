Tri

Статическая функция. Создает матрицу с единицами по указанной диагонали и ниже нее и нулями в остальных местах.

static matrix matrix::Tri(

const ulong rows,

const ulong cols,

const int ndiag=0

);

Параметры

rows

[in] Количество строк в матрице.

cols

[in] Количество столбцов в матрице.

ndiag=0

[in] Поддиагональ матрицы, которая и остальные ниже которой будут заполнены. k = 0 — главная диагональ, k < 0 — диагонали ниже главной, k > 0 — выше. По умолчанию - 0.

Возвращаемое значение

Матрица, нижний треугольник которой заполнен единицами, а все остальные места — нулями.

Пример на MQL5:

matrix matrix_a=matrix::Tri(3,4,1);

Print("Tri(3,4,1)

",matrix_a);

matrix_a=matrix::Tri(4,3,-1);

Print("Tri(4,3,-1)

",matrix_a);



/*

Tri(3,4,1)

[[1,1,0,0]

[1,1,1,0]

[1,1,1,1]]

Tri(4,3,-1)

[[0,0,0]

[1,0,0]

[1,1,0]

[1,1,1]]

*/

Пример: