Tri
Статическая функция. Создает матрицу с единицами по указанной диагонали и ниже нее и нулями в остальных местах.
|
static matrix matrix::Tri(
Параметры
rows
[in] Количество строк в матрице.
cols
[in] Количество столбцов в матрице.
ndiag=0
[in] Поддиагональ матрицы, которая и остальные ниже которой будут заполнены. k = 0 — главная диагональ, k < 0 — диагонали ниже главной, k > 0 — выше. По умолчанию - 0.
Возвращаемое значение
Матрица, нижний треугольник которой заполнен единицами, а все остальные места — нулями.
Пример на MQL5:
|
matrix matrix_a=matrix::Tri(3,4,1);
Пример:
|
np.tri(3, 5, 2, dtype=int)