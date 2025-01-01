Median
Вычисляет медиану элементов массива/вектора.
double vector::Median();
Параметры
axis
[in] Ось. 0 — горизонтальная ось, 1 — вертикальная ось.
Возвращаемое значение
Медиана: скалярная или векторная.
Примечание
Медиана — это такое значение, что ровно половина элементов матрицы/вектора окажется меньше него, а другая больше. То же самое, что Quantile(0.5) и Percentile(50). Для правильного расчёта перцентилей последовательность должна быть отсортирована.
Пример:
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};