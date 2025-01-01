Median

Вычисляет медиану элементов массива/вектора.

double vector::Median();



double matrix::Median();



vector matrix::Median(

const int axis

);

Параметры

axis

[in] Ось. 0 — горизонтальная ось, 1 — вертикальная ось.

Возвращаемое значение

Медиана: скалярная или векторная.

Примечание

Медиана — это такое значение, что ровно половина элементов матрицы/вектора окажется меньше него, а другая больше. То же самое, что Quantile(0.5) и Percentile(50). Для правильного расчёта перцентилей последовательность должна быть отсортирована.

Пример: