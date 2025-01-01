- Singular Value Decomposition
- Eigen Values
- Linear Equations
- Least Squares
- Orthogonal Factorizations
- Factorizations
- Factored Calculations
- Dynamic Mode Decomposition
- Singular Spectrum Analysis
- Reductions
- Matrix Norm
- Matrix Balance
- BLAS Level 2
- BLAS Level 3
Методы OpenBLAS
OpenBLAS — это высокопроизводительная библиотека линейной алгебры с открытым исходным кодом, реализующая BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms) и некоторые функции LAPACK. OpenBLAS нацелен на повышение производительности вычислений, особенно в операциях с матрицами и векторными вычислениями, которые важны в научных и инженерных задачах, таких как машинное обучение, численные методы и симуляции.
Основные особенности OpenBLAS:
- Поддержка многопоточности: OpenBLAS может эффективно использовать несколько процессорных ядер для параллельных вычислений, что значительно ускоряет выполнение операций на многопроцессорных системах.
- Оптимизация под архитектуры процессоров: OpenBLAS включает оптимизированные сборки для различных процессоров, таких как Intel, AMD, ARM и других. Библиотека автоматически определяет характеристики процессора и выбирает наиболее подходящие реализации функций.
- Поддержка широкого спектра операций BLAS: OpenBLAS реализует основные функции BLAS, такие как операции с векторами (например, векторное сложение и скалярное произведение), матрицами (умножение) и векторно-матричные операции.
- Совместимость с LAPACK: Библиотека поддерживает ряд функций LAPACK (Linear Algebra PACKage), которые нужны для более сложных операций линейной алгебры, таких как решения систем линейных уравнений, вычисление собственных значений матриц и другие.
- Высокая производительность: По сравнению с другими библиотеками BLAS, OpenBLAS часто показывает лучшие результаты благодаря ручной оптимизации под конкретные процессорные архитектуры.
Применение
OpenBLAS широко используется в приложениях, связанных с численными вычислениями, таких как:
- Обучение нейронных сетей и другие задачи машинного обучения.
- Научные вычисления, например, моделирование физических процессов.
- Обработка больших объемов данных и их анализ.
Библиотека интегрирована во многие популярные научные программные пакеты, такие как NumPy, SciPy и TensorFlow, которые зависят от высокопроизводительных операций линейной алгебры для эффективной работы.
OpenBLAS — отличный выбор для тех, кто ищет решение с открытым исходным кодом для высокопроизводительных вычислений, особенно при работе с большими матрицами и векторами.
Функция
Действие
Singular Value Decomposition, "divide and conquer" алгоритм. Данный алгоритм считается наиболее быстрым среди других алгоритмов SVD (LAPACK-функция GESDD).
Singular Value Decomposition, QR алгоритм. Данный алгоритм считается классическим алгоритмом SVD (LAPACK-функция GESVD).
Singular Value Decomposition, алгоритм QR with pivoting (LAPACK-функция GESVDQ).
Singular Value Decomposition, алгоритм bisection (LAPACK-функция GESVDX).
Singular Value Decomposition, алгоритм Jacobi high level (LAPACK-функция GEJSV).
Singular Value Decomposition, алгоритм Jacobi low level (LAPACK-функция GESVJ). В некоторых случаях вычисляет малые сингулярные значения и их сингулярные векторы гораздо более точно, чем другие подпрограммы SVD.
Singular Value Decomposition, алгоритм divide and conquer для бидиагональной матрицы (LAPACK-функция BDSDC).
Singular Value Decomposition, алгоритм bisection для бидиагональных матриц (LAPACK-функция BDSVDX).
Вычисление собственных значений и собственных векторов обычной квадратной матрицы классическим алгоритмом (LAPACK-функция GEEV).
Вычисление обобщённых собственных значений и собственных векторов для пары обычных квадратных матриц (LAPACK-функция GGEV).
Вычисление собственных значений и собственных векторов обычной квадратной матрицы в режиме эксперта (Expert mode), то есть с возможностью влиять на алгоритм расчёта и возможностью получить сопутствующие расчётные данные (LAPACK-функция GEEVX).
Вычисление собственных значений, верхнетреугольной матрицы в форме Шура и матрицы векторов Шура (LAPACK-функция GEES). Смотри Разложение Шура.
Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной или эрмитовой (комплексно-сопряжённой) матрицы при помощи алгоритма "divide and conquere" (LAPACK-функции SYEVD, HEEVD).
Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной или эрмитовой (комплексно-сопряжённой) матрицы при помощи классического алгоритма QR (LAPACK-функции SYEV, HEEV).
Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной или эрмитовой (комплексно-сопряжённой) матрицы при помощи алгоритма Multiple Relatively Robust Representations, MRRR (LAPACK-функции SYEVR, HEEVR).
Вычисление собственных значений и собственных векторов симметричной или эрмитовой (комплексно-сопряжённой) матрицы при помощи алгоритма bisection (LAPACK-функции SYEVX, HEEVX).
Функция-метод расчёта относительных вкладов спектральных компонент по собственным значениям.
Функция-метод расчёта реконструированных и прогнозируемых данных с использованием спектральных компонент входного временного ряда.
Функция-метод расчёта реконструированных компоненент входного временного ряда и их вклады.
Функция-метод расчёта реконструированного временного ряда с использованиеми первых component_count компонент.