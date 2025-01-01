- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
ArgSort
Косвенная сортировка матрицы или вектора.
|
vector vector::Sort(
Параметры
axis
[in] Ось, по которой производится сортировка: 0 — горизонтальная, 1 — вертикальная.
func_name
[in] Компаратор. Вы можете указать одно из значений перечисления ENUM_SORT_MODE или собственную функцию сравнения. Если функция не указана, используется сортировка по возрастанию.
Пользовательская функция сравнения может быть двух видов:
- int comparator(T x1,T x2)
- int comparator(T x1,T x2,TContext context)
Здесь T — тип матрицы или вектора, а TContex — тип переменной context, переданной в качестве дополнительного параметра в метод Sort.
context
[in] Дополнительный необязательный параметр, который можно передать в пользовательскую функцию сортировки.
Возвращаемое значение
Вектор или матрица с индексами сортированных элементов. Например, результат [4,2,0,1,3] говорит, что в нулевой позиции упорядоченного вектора должен быть быть элемент с индексом 4, в первой — элемент с индексом 2 и т.д.