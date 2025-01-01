Percentile

Вычисляет указанный процентиль (перцентиль) значений элементов матрицы/вектора или элементов вдоль указанной оси.

double vector::Percentile(

const int percent

);



double matrix::Percentile(

const int percent

);



vector matrix::Percentile(

const int percent,

const int axis

);

Параметры

percent

[in] Вычисляемый процентиль, должен быть в диапазоне от 0 до 100 включительно.

axis

[in] Ось. 0 — горизонтальная ось, 1 — вертикальная ось.

Возвращаемое значение

Процентиль: скалярный или векторный.

Примечание

Допустимые значения параметра percent находятся в диапазоне [0, 100]. Для расчёта перцентилей используется линейный алгоритм. Для правильного расчёта перцентилей последовательность должна быть отсортирована.

Пример: