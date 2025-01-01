Percentile
Вычисляет указанный процентиль (перцентиль) значений элементов матрицы/вектора или элементов вдоль указанной оси.
double vector::Percentile(
Параметры
percent
[in] Вычисляемый процентиль, должен быть в диапазоне от 0 до 100 включительно.
axis
[in] Ось. 0 — горизонтальная ось, 1 — вертикальная ось.
Возвращаемое значение
Процентиль: скалярный или векторный.
Примечание
Допустимые значения параметра percent находятся в диапазоне [0, 100]. Для расчёта перцентилей используется линейный алгоритм. Для правильного расчёта перцентилей последовательность должна быть отсортирована.
Пример:
matrixf matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};