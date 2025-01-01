- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Flat
Позволяет адресоваться к элементу матрицы через один индекс, а не через два.
|
bool matrix::Flat(
Параметры
index
[in] Flat-индекс
value
[in] Значение для установки по заданному индексу.
Возвращаемое значение
Значение по заданному индексу.
Примечание
Для матрицы matrix mat(3,3) доступы можно записать так:
- на чтение — x=mat.Flat(4), что эквивалентно записи x=mat[1][1]
- на запись — mat.Flat(5, 42), что эквивалентно записи mat[1][2]=42
Пример:
|
matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};