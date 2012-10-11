ДокументацияРазделы
Объединяет 2 подматрицы в одну матрицу. Объединяет 2 вектора в один

vector vector::Concat(
  const vector&  second_part      // второй вектор для объединения
   );
 
vector matrix::Concat(
  const matrix&  second_part      // вторая матрица для объединения
   );
 
matrix matrix::Split(
  const matrix&  second_part,     // вторая матрица для объединения
  const int      axis             // ось
   );

Параметры

second_part

[in] Второй вектор или матрица для объединения. Если матрицы объединены вдоль какой-либо из осей, то размеры матриц должны быть согласованы по этой оси.

axis

[in]  Ось. 0 - горизонтальная ось, 1 - вертикальная ось.

Возвращаемое значение

Возвращает вектор, если векторы или матрицы объединены без параметра оси, или матрицы объединены вдоль горизонтальной или вертикальной оси.

Пример

   vector vector_a={1,2,3,4};
   vector vector_b={5,6,7};
   vector vector_c=vector_a.Concat(vector_b);
   Print("vector_c=",vector_c);
 
   matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6}};
   matrix matrix_b={{7,8,9},{10,11,12}};
   vector_c=matrix_a.Concat(matrix_b);
   Print("vector_c=",vector_c);
 
   matrix matrix_c0=matrix_a.Concat(matrix_b,0);
   Print("matrix_c0=\n",matrix_c0);
 
   matrix matrix_c1=matrix_a.Concat(matrix_b,1);
   Print("matrix_c1=\n",matrix_c1);
 
  /*
  vector_c=[1,2,3,4,5,6,7]
  vector_c=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
  matrix_c0=
  [[1,2,3]
   [4,5,6]
   [7,8,9]
   [10,11,12]]
  matrix_c1=
  [[1,2,3,7,8,9]
   [4,5,6,10,11,12]]
  */