Concat

Объединяет 2 подматрицы в одну матрицу. Объединяет 2 вектора в один

vector vector::Concat(

const vector& second_part

);



vector matrix::Concat(

const matrix& second_part

);



matrix matrix::Split(

const matrix& second_part,

const int axis

);

Параметры

second_part

[in] Второй вектор или матрица для объединения. Если матрицы объединены вдоль какой-либо из осей, то размеры матриц должны быть согласованы по этой оси.

axis

[in] Ось. 0 - горизонтальная ось, 1 - вертикальная ось.

Возвращаемое значение

Возвращает вектор, если векторы или матрицы объединены без параметра оси, или матрицы объединены вдоль горизонтальной или вертикальной оси.

Пример