- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Объединяет 2 подматрицы в одну матрицу. Объединяет 2 вектора в один
|
vector vector::Concat(
Параметры
second_part
[in] Второй вектор или матрица для объединения. Если матрицы объединены вдоль какой-либо из осей, то размеры матриц должны быть согласованы по этой оси.
axis
[in] Ось. 0 - горизонтальная ось, 1 - вертикальная ось.
Возвращаемое значение
Возвращает вектор, если векторы или матрицы объединены без параметра оси, или матрицы объединены вдоль горизонтальной или вертикальной оси.
Пример
|
vector vector_a={1,2,3,4};