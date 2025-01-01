VECTOR_NORM_P — P-норма вектора. Если norm_p=0, то это количество ненулевых элементов вектора; norm_p=1 - сумма абсолютных значений элементов вектора; norm_p=2 - квадратный корень из суммы квадратов значений элементов вектора. Значение параметра norm_p может быть отрицательным.