Norm
Возвращает норму матрицы или вектора.
|
double vector::Norm(
Параметры
norm
[in] Порядок нормы
Возвращаемое значение
Норма матрицы или вектора.
Примечание
- VECTOR_NORM_INF — максимальное абсолютное значение среди элементов вектора.
- VECTOR_NORM_MINUS_INF — минимальное абсолютное значение вектора.
- VECTOR_NORM_P — P-норма вектора. Если norm_p=0, то это количество ненулевых элементов вектора; norm_p=1 - сумма абсолютных значений элементов вектора; norm_p=2 - квадратный корень из суммы квадратов значений элементов вектора. Значение параметра norm_p может быть отрицательным.
- MATRIX_NORM_FROBENIUS — квадратный корень из суммы квадратов значений элементов матрицы. Норма Фробениуса и векторная P2-норма являются согласованными.
- MATRIX_NORM_SPECTRAL — максимальное значение спектра матрицы.
- MATRIX_NORM_NUCLEAR — сумма сингулярных значений матрицы.
- MATRIX_NORM_INF — максимальная векторная p1-норма среди вертикальных векторов матрицы. Матричная inf-норма и векторная inf-норма являются согласованными.
- MATRIX_NORM_MINUS_INF — минимальная векторная p1-норма среди вертикальных векторов матрицы.
- MATRIX_NORM_P1 — максимальная векторная p1-норма среди горизонтальных векторов матрицы.
- MATRIX_NORM_MINUS_P1 — минимальная векторная p1-норма среди горизонтальных векторов матрицы.
- MATRIX_NORM_P2 — наибольшее сингулярное значение матрицы.
- MATRIX_NORM_MINUS_P2 — наименьшее сингулярное значение матрицы.
Простой алгоритм расчёта P-нормы вектора на MQL5:
|
double VectorNormP(const vector& v,int norm_value)
Пример на MQL5:
|
matrix a= {{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}};
Пример на Python:
|
import numpy as np