Rank

Возвращает ранг матрицы, используя метод Гаусса.

int Rank()

Возвращаемое значение

Ранг матрицы.

Примечание

Рангом системы строк (столбцов) матрицы A с m строками и n столбцами называется максимальное число линейно независимых строк (столбцов). Несколько строк (столбцов) называются линейно независимыми, если ни одна из них не выражается линейно через другие. Ранг системы строк всегда равен рангу системы столбцов, и это число называется рангом матрицы.

Пример на MQL5:

matrix a=matrix::Eye(4, 4);;

Print("matrix a

", a);

Print("a.Rank()=", a.Rank());



matrix I=matrix::Eye(4, 4);

I[3, 3] = 0.; // дефицит матрицы

Print("I

", I);

Print("I.Rank()=", I.Rank());



matrix b=matrix::Ones(1, 4);

Print("b

", b);

Print("b.Rank()=", b.Rank());;// 1 размерность - ранг 1, если только не все "0"



matrix zeros=matrix::Zeros(4, 1);

Print("zeros

", zeros);

Print("zeros.Rank()=", zeros.Rank());



/*

matrix a

[[1,0,0,0]

[0,1,0,0]

[0,0,1,0]

[0,0,0,1]]

a.Rank()=4



I

[[1,0,0,0]

[0,1,0,0]

[0,0,1,0]

[0,0,0,0]]

I.Rank()=3



b

[[1,1,1,1]]

b.Rank()=1



zeros

[[0]

[0]

[0]

[0]]

zeros.Rank()=0

*/

Пример на Python: