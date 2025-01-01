matrix matrix_a={{ 1, 2, 3, 4, 5, 6},

{ 7, 8, 9,10,11,12},

{13,14,15,16,17,18}};

matrix splitted[];

ulong parts[]={2,3};



matrix_a.Vsplit(2,splitted);

for(uint i=0; i<splitted.Size(); i++)

Print("splitted ",i,"

",splitted[i]);



matrix_a.Vsplit(3,splitted);

for(uint i=0; i<splitted.Size(); i++)

Print("splitted ",i,"

",splitted[i]);



matrix_a.Vsplit(parts,splitted);

for(uint i=0; i<splitted.Size(); i++)

Print("splitted ",i,"

",splitted[i]);





/*

splitted 0

[[1,2,3]

[7,8,9]

[13,14,15]]

splitted 1

[[4,5,6]

[10,11,12]

[16,17,18]]



splitted 0

[[1,2]

[7,8]

[13,14]]

splitted 1

[[3,4]

[9,10]

[15,16]]

splitted 2

[[5,6]

[11,12]

[17,18]]



splitted 0

[[1,2]

[7,8]

[13,14]]

splitted 1

[[3,4,5]

[9,10,11]

[15,16,17]]

splitted 2

[[6]

[12]

[18]]



*/