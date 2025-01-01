Det

Вычисляет определитель квадратной невырожденной матрицы.

double matrix::Det()

Возвращаемое значение

Определитель (детерминант) матрицы.

Примечание

Определители матриц 2 и 3 порядков считаются по правилу Саррюса. d2=a11*a22-a12*a21; d3=a11*a22*a33+a12*a23*a31+a13*a21*a32-a13*a22*a31-a11*a23*a32-a12*a21*a33

Определитель считается методом Гаусса путём приведения матрицы к верхнетреугольному виду. Определитель верхнетреугольной матрицы равен произведению членов главной диагонали.

Если хотя бы одна строка (столбец) матрицы нулевая, то определитель равен нулю.

Если две (или несколько) строки (столбца) матрицы линейно зависимы, то её определитель равен нулю.

Определитель матрицы равен произведению её собственных значений.

Пример на MQL5:

matrix m={{1,2},{3,4}};

double det=m.Det();

Print("matrix m

",m);

Print("det(m)=",det);

/*

matrix m

[[1,2]

[3,4]]

det(m)=-2.0

*/

Пример на Python: