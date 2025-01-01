Set

Устанавливает значение для элемента вектора по указанному индексу .

bool vector::Set(

ulong index,

double value

);

Параметры

index

[in] Индекс элемента, которому необходимо установить значение.

value

[in] Значение.

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, иначе false.

Примечание

Метод Set делает то же самое, что и присваивание значения через квадратные скобки, а именно: vector[index]=value. Добавлен для удобства переноса кода из языков, где используется именно такая запись. Пример ниже показывает оба варианта заполнения вектора значениями по указанному индексу.

Пример: