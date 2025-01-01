- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Set
Устанавливает значение для элемента вектора по указанному индексу .
|
bool vector::Set(
Параметры
index
[in] Индекс элемента, которому необходимо установить значение.
value
[in] Значение.
Возвращаемое значение
Возвращает true в случае успеха, иначе false.
Примечание
Метод Set делает то же самое, что и присваивание значения через квадратные скобки, а именно: vector[index]=value. Добавлен для удобства переноса кода из языков, где используется именно такая запись. Пример ниже показывает оба варианта заполнения вектора значениями по указанному индексу.
Пример:
|
void OnStart()