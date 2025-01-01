Преобразования матриц

Разложение (декомпозиция) матриц — задача, которая может возникать в следующих случаях:

как промежуточный этап в процессе решения систем линейных уравнений

для обращения матриц

для вычисления определителей

при отыскании собственных значений и собственных векторов матрицы

для вычисления аналитических функций от матриц

при использовании метода наименьших квадратов

при численном решении дифференциальных уравнений

При этом, в зависимости от решаемой задачи, используются различные виды разложения (декомпозиции) матриц.