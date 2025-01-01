ДокументацияРазделы
Преобразования матриц

Разложение (декомпозиция) матриц — задача, которая может возникать в следующих случаях:

  • как промежуточный этап в процессе решения систем линейных уравнений
  • для обращения матриц
  • для вычисления определителей
  • при отыскании собственных значений и собственных векторов матрицы
  • для вычисления аналитических функций от матриц
  • при использовании метода наименьших квадратов
  • при численном решении дифференциальных уравнений

При этом, в зависимости от решаемой задачи, используются различные виды разложения (декомпозиции) матриц.

Функция

Действие

Cholesky

Вычисляет декомпозицию Холецкого

Eig

Вычисляет собственные значения и правые собственные векторы квадратной матрицы

EigVals

Вычисляет собственные значения общей матрицы

LU

Выполняет LU-факторизацию матрицы как произведения нижнетреугольной матрицы и верхнетреугольной матрицы

LUP

Выполняет LUP-факторизацию с частичным поворотом, которая является LU-факторизацией только с перестановками строк: PA=LU

QR

Вычисляет qr-факторизацию матрицы

SVD

Вычисляет разложение по сингулярным значениям