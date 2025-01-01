Справочник MQL5Методы матриц и векторовПреобразования
Преобразования матриц
Разложение (декомпозиция) матриц — задача, которая может возникать в следующих случаях:
- как промежуточный этап в процессе решения систем линейных уравнений
- для обращения матриц
- для вычисления определителей
- при отыскании собственных значений и собственных векторов матрицы
- для вычисления аналитических функций от матриц
- при использовании метода наименьших квадратов
- при численном решении дифференциальных уравнений
При этом, в зависимости от решаемой задачи, используются различные виды разложения (декомпозиции) матриц.
Функция
Действие
Вычисляет декомпозицию Холецкого
Вычисляет собственные значения и правые собственные векторы квадратной матрицы
Вычисляет собственные значения общей матрицы
Выполняет LU-факторизацию матрицы как произведения нижнетреугольной матрицы и верхнетреугольной матрицы
Выполняет LUP-факторизацию с частичным поворотом, которая является LU-факторизацией только с перестановками строк: PA=LU
Вычисляет qr-факторизацию матрицы
Вычисляет разложение по сингулярным значениям