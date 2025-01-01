ДокументацияРазделы
Возвращает вектор-строку. Записывает вектор в указанную строку.

vector matrix::Row(
  const ulong   nrow      // номер строки
   );
 
void matrix::Row(
  const vector  v,        // вектор строка
  const ulong   nrow      // номер строки
   );
 

Параметры

nrow

[in]  Номер строки.

Возвращаемое значение

Вектор.

Примечание

Устанавливать строку можно для нераспределённых матриц (не имеющих размеров). В этом случае будет создана нулевая матрица размером номер строки+1 x размер вектора, после этого в соответствующей строке проставляются значения элементов вектора. Если строка устанавливается в уже существующую матрицу, то размеры матрицы не меняются и значения элементов матрицы за пределами вектора-строки не меняются.

Пример:

   vector v1={1,2,3};
   matrix m1;
   m1.Row(v1,1);
   Print("m1\n",m1);
   matrix m2=matrix::Full(4,5,7);
   m2.Row(v1,2);
   Print("m2\n",m2);
   
   Print("row 1 - ",m2.Row(1));
   Print("row 2 - ",m2.Row(2));
 
  /*
  m1
  [[0,0,0]
  [1,2,3]]
  m2
  [[7,7,7,7,7]
  [7,7,7,7,7]
  [1,2,3,7,7]
  [7,7,7,7,7]]
  row 1 - [7,7,7,7,7]
  row 2 - [1,2,3,7,7]
  */
