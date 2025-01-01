- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Row
Возвращает вектор-строку. Записывает вектор в указанную строку.
|
vector matrix::Row(
Параметры
nrow
[in] Номер строки.
Возвращаемое значение
Вектор.
Примечание
Устанавливать строку можно для нераспределённых матриц (не имеющих размеров). В этом случае будет создана нулевая матрица размером номер строки+1 x размер вектора, после этого в соответствующей строке проставляются значения элементов вектора. Если строка устанавливается в уже существующую матрицу, то размеры матрицы не меняются и значения элементов матрицы за пределами вектора-строки не меняются.
Пример:
|
vector v1={1,2,3};