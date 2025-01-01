Row

Возвращает вектор-строку. Записывает вектор в указанную строку.

vector matrix::Row(

const ulong nrow

);



void matrix::Row(

const vector v,

const ulong nrow

);



Параметры

nrow

[in] Номер строки.

Возвращаемое значение

Вектор.

Примечание

Устанавливать строку можно для нераспределённых матриц (не имеющих размеров). В этом случае будет создана нулевая матрица размером номер строки+1 x размер вектора, после этого в соответствующей строке проставляются значения элементов вектора. Если строка устанавливается в уже существующую матрицу, то размеры матрицы не меняются и значения элементов матрицы за пределами вектора-строки не меняются.

Пример: